Tour de France 2021 : le vibrant hommage de Mathieu Van der Poel à son grand-père Raymond Poulidor sur le cadre de son vélo

Raymond Poulidor est toujours présent dans l’esprit de Mathieu Van der Poel. Au lendemain de sa victoire sur la 2e étape du Tour de France, le cycliste néerlandais a adressé un nouveau clin d’œil à son grand-père avec un message gravé sur le cadre de son vélo.

Pour sa première participation à la Grande Boucle, Van der Poel (26 ans) a endossé le maillot jaune après sa victoire à Mûr-de-Bretagne. Et à l’arrivée, il n’a pu retenir ses larmes, dédiant son succès à Raymond Poulidor, qui n’a jamais porté la tunique du leader du Tour de France durant sa carrière.

Et le quadruple champion du monde de cyclo-cross a tenu à lui rendre un nouvel hommage au départ de la 3e étape à Lorient, ce lundi, avec une inscription sur sa monture peinte en jaune. «Allez Poupou. Quatorze Tours, sept victoires d’étapes, trois deuxième place, cinq troisième place. Le maillot jaune n’avait jamais été porté jusqu’à maintenant. Allez Mathieu», peut-on lire en souvenir des performances de son aïeul sur les routes du Tour.

Il va désormais tout faire pour garder ce maillot jaune le plus longtemps possible sur ses épaules pour que son grand-père, décédé en novembre 2019, soit encore plus fier de lui.