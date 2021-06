Photos : Rafael Nadal propriétaire du «plus beau yacht du monde»

Quand il n’est pas sur un court de tennis, Rafael Nadal aime passer du temps en famille et entre amis. C’est d’autant plus vrai l’été, à bord de bateaux de luxe. Et pour pouvoir passer du bon temps, l’Espagnol s’est fait un «petit» plaisir en s’offrant «le plus beau yacht du monde».

Jusqu’en 2019, le Majorquin se déplaçait à bord du «Beethoven». Un Yacht de 23 mètres de long sur lequel il a été aperçu à de nombreuses reprises avant de le vendre aux alentours 2,2 millions d’euros. Et l’actuel n°3 mondial au classement ATP est passé à la catégorie supérieure. Depuis l’été dernier, il est l’heureux propriétaire du «80 Sunreef Power Great White» qu’il a commandé auprès de la société Sunreef Yachts.

Aussi impressionnant que magnifique, ce catamaran ultramoderne, d’une surface habitable de plus de 360 m2, est doté d’un salon avec accès à la terrasse avant, d’une imposante suite parentale avec un balcon privé et de luxueuses cabines pour les invités. Il dispose également d’un spacieux flybridge équipé d’un bar, d’un barbecue et d’un espace de détente, ainsi que d’un volumineux garage arrière pour y entreposer un jet ski.

L'homme aux 20 titres du Grand Chelem a déboursé pas moins de 5 millions d'euros pour acquérir ce yacht, qui, grâce à ses différentes caractéristiques, vient de se voir décerner le prix «Best of the Best» par le magazine de luxe américain «Robb Report». Et Rafael Nadal va pouvoir profiter de son bateau fraîchement primé tout au long de l’été après avoir renoncé à participer à Wimbledon et aux JO de Tokyo.