JO de Tokyo : les sportives qui allaitent pourront emmener leurs bébés

Les sportives qui allaitent seront autorisées «si nécessaire» à emmener leurs enfants aux Jeux olympiques de Tokyo (Japon), malgré les règles strictes régissant la venue des familles des participants aux compétitions.

En théorie, les familles des athlètes participants aux JO de Tokyo, prévus du 23 juillet au 8 août, ne pourront être présentes à Tokyo pour cause de pandémie en vertu des règles sanitaires ayant abouti à une restriction drastique du nombre de personnes autorisées à entrer au Japon.

Toutefois, les organisateurs ont fait une exception pour les nourrissons allaités, «après avoir examiné attentivement cette situation unique», ont-ils indiqué.

Néanmoins, ces bébés ne seront pas autorisés à séjourner au village olympique, lieu de résidence des atlhètes, et devront être hébergés dans des établissements privés comme des hôtels.

Des mesures JuGEES Insuffisantes

Si certaines sportives comme la basketteuse canadienne Kim Gaucher saluent cette mesure, «Je me suis réveillée avec une grande nouvelle ce matin : Sophie peut venir à Tokyo. Tellement soulagée de ne pas avoir à prendre cette décision», a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, d'autres au contraire la jugent insuffisante.

C'est notamment le cas d'Alex Morgan, star américaine du football et mère de Charlie âgée d'1 an. L'athlète médaillée d'or olympique en 2012 à Londres a tweeté : «Je ne suis pas sûre de ce que signifie "si nécessaire". Est-ce déterminé par la mère ou par le CIO ? (le Comité international olympique, NDLR). Ce sont des mères olympiques qui vous le disent : "c'est NÉCESSAIRE". Je n'ai pas été contactée pour savoir si je pouvais emmener ma fille au Japon et nous partons dans sept jours.»

Selon le comité d'organisation, des «mesures appropriées» seront appliquées aux nourrissons entrant au Japon pour les Jeux. «Le fait que tant de sportives ayant de jeunes enfants soient en mesure de continuer à concourir au plus haut niveau est une source d'inspiration» ont affirmé les organisateurs dans un communiqué publié mercredi, déterminés à faire tout leur possible pour permettre aux sportives qui sont mères de participer aux Jeux.