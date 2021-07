Racisme anti-asiatique : Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé nient les accusations

Ils n’ont pas tardé à réagir. Accusés de racisme anti-asiatique, après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo compromettante, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ont réfuté, ce lundi, ces accusations.

Face à l’ampleur de la polémique et au cœur de la tourmente, les deux internationaux tricolores ont tenu à nier toute forme de discrimination et de racisme envers la communauté asiatique. «Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l’homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j’ai pu offenser mes amis japonais», a écrit Antoine Griezmann dans un message posté sur les réseaux sociaux.

Quelques instants plus tôt, son coéquipier au FC Barcelone avait présenté ses excuses et lui aussi rejeté les accusations de racisme. «Ces derniers temps, une vidéo privée datant de 2019 circulait sur les réseaux sociaux. Il se trouve que la scène se passe au Japon. Elle aurait pu se dérouler n’importe où sur la planète, j'aurais utilisé les mêmes expressions. Je ne visais donc aucune communauté», a indiqué l’ancien rennais dans une story publiée sur son compte Instagram. «Cette vidéo est désormais publique. Je conçois donc qu’elle ait pu heurter les personnes présentes sur ces images. De ce fait, je leur présente mes plus sincères excuses», a-t-il conclu.

Sur la vidéo, qui a été tournée à l’été 2019 lors d’un stage du Barça au Japon, Antoine Griezmann est interpellé par Ousmane Dembélé pendant que des techniciens japonais s’affairent autour d’un téléviseur dans une chambre d’hôtel. Et alors que Dembélé tient des propos très limites sur leur physique et leur langue, Griezmann, amusé par les remarques de son partenaire dont il est très proche en club comme en sélection, esquisse de larges sourires tout en restant silencieux. Un comportement qui leur a valu d’être vivement pointés du doigt.

Ce n’est pas la première fois qu’Antoine Griezmann fait face à ce genre de polémique. En décembre 2017, il avait déjà dû présenter des excuses pour avoir publié sur les réseaux sociaux une photo de lui, grimé en joueur noir des Harlem Globetrotters. Un hommage pour lui mais un geste dénoncé comme un «blackface», qui renvoie à une pratique raciste née à l’époque de la ségrégation aux Etats-Unis.