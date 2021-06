Antoine Griezmann réagit à la polémique autour du projet d'illuminer le stade de Munich aux couleurs LGBT

Il a une nouvelle fois décidé de s'engager. Antoine Griezmann a apporté son soutien ce mardi sur Twitter à la communauté LGBT, après la polémique entourant le refus de l'UEFA d'autoriser la ville de Munich à éclairer son stade aux couleurs arc-en-ciel mercredi soir, à l'occasion du match de l'Euro 2021 entre l'Allemagne et la Hongrie.

La star de l'équipe de France, buteur contre la Hongrie samedi, a simplement tweeté une photo de l'Allianz Arena munichoise illuminée aux couleurs de la communauté LGBT. Une image accompagnée d'un emoji arc-en-ciel et d'un autre représentant un poing fermé, symbolisant la lutte. Un tweet «liké» plus de 110.000 fois et retweeté par plus de 17.000 internautes.

Une façon pour l'attaquant du FC Barcelone de blâmer, comme beaucoup d'autres personnalités et autres anonymes, la décision de l'UEFA, annoncée mardi, de refuser à Munich ce geste en faveur des LGBT, que l'instance a jugé «politique». Par cette initiative, la ville bavaroise souhaitait manifester son opposition à une loi, votée en Hongrie la semaine dernière, interdisant la «promotion» de l'homosexualité auprès des mineurs. Un texte durement critiqué au sein de l'Union européenne, car qualifié de discriminatoire.

Un engagement affirmé

Ce n'est pas la première fois qu'Antoine Griezmann s'engage en faveur de la cause LGBT et contre l'homophobie. En mai 2019, il avait cassé les codes en s'affichant en Une du magazine gay Têtu, au-dessus de la citation «L'homophobie dans le foot, ça suffit !». La même année, il avait été l'un des rares footballeurs en activité à témoigner dans le documentaire «Footballeur et homosexuel, au cœur du tabou», réalisé par le footballeur amateur Yoann Lemaire et diffusé sur France 2. Il avait lancé un message de tolérance à l'adresse des joueurs gay. A la question «Et si un coéquipier faisait un coming out ?», le champion du monde français avait répondu : «Je l’encouragerais à être fier et heureux.»

En dehors de cette cause, Antoine Griezmann s'est également positionné par le passé contre les violences policières, notamment après l'agression du producteur Michel Zecler par des policiers, et contre les violences faites aux femmes. Il a aussi rompu en décembre dernier son partenariat avec l'entreprise chinoise Huawei pour protester contre la persécution de la minorité ouïghoure au Xinjiang.