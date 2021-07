Euro 2021 : Une enquête ouverte sur des tweets racistes contre les Bleus

L’élimination de l’équipe de France à l’Euro avait provoqué un déferlement de haine et un flot d’injures parfois racistes sur Twitter à l’encontre des Bleus. Signalés à la plate-forme pharos, ces messages ont conduit le parquet de Paris à ouvrir, le 30 juin, une enquête contre X pour «injure publique à caractère raciste».

Kylian Mbappé avait été le joueur tricolore le plus visé. Tenu pour responsable de l’élimination des champions du monde par certains, pour avoir notamment manqué son tir au but, l’attaquant du PSG avait été qualifié de «sale nègre». Les investigations ont été confiées à l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC) afin de permettre d’identifier les auteurs des tweets haineux.

A la suite de ses publications, le nouveau président de la collectivité unique de Martinique Serge Letchimy avait écrit au ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti pour condamner «des propos injurieux, racistes à l’encontre du joueur de football Kylian Mbappé». «Il est hors de question de laisser passer ce type de propos haineux qui doit, de manière systématique, appeler à l’interpellation de leurs auteurs d’autant que la loi française, heureusement, condamne ce type de discours haineux sur la toile» avait-il ajouté.

En parallèle, l’association SOS Racisme avait porté plainte pour ces faits, en vue de se constituer partie civile en cas de procès, alors que le Conseil représentatif des associations noires de France (Cran) a également annoncé son intention de le faire.