Equipe de France : Emmanuel Macron a envoyé des messages de réconfort à Kylian Mbappé

Depuis son pénalty arrêté et l’élimination de l’équipe de France en 8e de l’Euro par la Suisse, Kylian Mbappé a reçu de nombreux messages de soutien. Notamment de la part d’Emmanuel Macron, qui a apporté du réconfort à l’attaquant tricolore, a rapporté, ce mercredi, Le Parisien.

Le natif de Bondy est proche du président de la République. Et les deux hommes ont échangé plusieurs SMS après l’échec du joueur face au gardien suisse. Si le contenu des messages n’a pas été dévoilé, Emmanuel Macron, passionné de football et fan de l’OM, n’a pas cherché à accabler le n°10 des Bleus, très marqué par cette déconvenue. Au contraire, il a tenu à le soutenir et à l’encourager dans ce moment très difficile.

Kylian Mbappé et Emmanuel Macron avaient affiché une certaine proximité ces derniers temps. Dans sa vidéo avec les youtubeurs McFly et Carlito, le chef de l’Etat avait en effet décroché son téléphone pour appeler l’ancien monégasque et évoquer sur le ton de l’humour son transfert à Marseille. Quelques jours plus tôt, ils avaient également échangé avant le coup d’envoi de la finale de la Coupe de France du PSG contre Monaco.

Ils s’étaient ensuite retrouvés à Clairefontaine avant le début de l’Euro lorsque Emmanuel Macron était venu s’adresser aux Bleus pour leur souhaiter bonne chance et de revivre le même parcours qu’en 2018. Mais il s’est arrêté bien plus tôt pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers.