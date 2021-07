«J’étais au camping» : l’anecdote amusante de Téji Savanier au moment de sa sélection pour les JO de Tokyo

A 29 ans, Téji Savanier s’apprête à porter le maillot de l’équipe de France pour la première fois. Le milieu de terrain de Montpellier a été retenu par Sylvain Ripoll pour participer avec les Bleus aux JO de Tokyo (22 juillet-8 août). A sa plus grande surprise…

A l’issue de la saison de Ligue 1, terminée à la 8e place avec le club héraultais, l’ancien nîmois a profité de quelques jours de vacances avant de préparer la suivante. Mais pendant ses congés, il a reçu un coup de téléphone auquel il ne s’attendait absolument pas. Cet appel émanait du sélectionneur Sylvain Ripoll qui lui a indiqué son intention de le retenir dans sa liste pour le Japon.

«Je n’y pensais pas du tout, j’étais dans un camping, je faisais l’apéro avec des collègues à moi et je ne pensais pas du tout à faire les Jeux, loin de là. Quand le coach m’a appelé, j’ai été surpris, très heureux mais surpris, et il a vu qu’il pouvait me faire confiance», a-t-il confié, ce mardi, à Clairefontaine.

Car il n’a pas hésité un seul instant avant de donner sa réponse. «Il m’a demandé si j’étais prêt à faire les JO cet été et j’ai donné mon accord sans réfléchir», a ajouté Savanier qui va réaliser un rêve. «Faire les JO avec l’équipe de France, c’est un rêve, surtout de porter ce maillot un jour. C’est une chance, je vais la saisir et donner le maximum», a-t-il assuré.

Téji Savanier ne compte pas se rendre à Tokyo pour faire de la figuration. Le Montpelliérain, qui fait partie des joueurs de plus de 23 ans autorisés avec Florian Thauvin et André-Pierre Gignac, vise rien d’autre qu'une médaille. «Si on va à Tokyo, c’est pour une médaille. Aller là-bas pour faire joli, ça ne compte pas. C’est dans la tête de tout le monde de faire ça là-bas», a-t-il affirmé.

Téji Savanier et les Bleus ont entamé leur préparation, ce week-end, à Clairefontaine, qu’ils poursuivront en Corée du Sud à partir de vendredi avant de faire leur entrée dans la compétition, le 22 juillet, contre le Mexique. Ils affronteront ensuite l’Afrique du Sud (25 juillet) puis le Japon (28 juillet) dans l’espoir de terminer aux deux premières places de leur groupe pour décrocher leur billet pour les quarts de finale.