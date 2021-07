JO de Tokyo : une Japonaise tente d'éteindre la flamme olympique avec un pistolet à eau (vidéo)

Le symbole de l'opposition d'une partie de la population japonaise à la tenue des Jeux olympiques. Une femme de 53 ans a tenté dimanche d'éteindre la flamme olympique à l'aide d'un pistolet à eau lors du passage de la torche dans la préfecture d'Ibaraki.

La scène a été filmée. On y voit la quinquagénaire viser la torche, portée par un coureur, puis appuyer sur la gâchette et lancer plusieurs giclées d'eau vers la flamme. Elle est ensuite rapidement neutralisée par les officiels accompagnant le relais, dans cette région du centre de l'île japonaise de Honshu.

Arrêtée par la police, elle a lancé, au moment de son interpellation, «Je suis contre les Jeux olympiques. Arrêtez les Jeux olympiques», selon les médias japonais. Les autorités ont initialement craint que le pistolet ait été chargé avec un autre liquide, plus dangereux, que de l'eau. Mais ce n'était visiblement pas le cas.

Une opinion publique divisée

Les sondages montrent que cette manifestante n'est pas la seule à avoir cette opinion. Une part importante des Japonais se dit défavorable à la tenue des JO cet été, programmés du 23 juillet au 8 août, en raison de la crise du coronavirus. Si l'opposition aux Jeux était majoritaire il y a quelques semaines, elle a tendance malgré tout à s'atténuer. Environ un tiers des Japonais sont désormais en faveur de leur maintien (34 %), contre 14 % seulement le mois dernier, selon un sondage du journal Asahi publié le 21 juin. Un autre tiers (32 %) souhaite toujours l’annulation pure et simple et trois sur dix (30 %) un nouveau report.

Il faut dire que la situation sanitaire au Japon suscite des réserves. Un rebond des contaminations est observé dans la région de Tokyo : plus de 600 nouveaux cas sont enregistrés chaque jour, soit 100 de plus qu’il y a une semaine. Le Premier ministre japonais, Yoshihide Suga, a ainsi déclaré jeudi qu'il était possible que les JO se tiennent à huis clos, alors qu'une jauge de 50 % sur les sites de compétition, dans une limite maximum de 10.000 personnes, avec spectateurs étrangers interdits, avait initialement été annoncée.