PSG : Après Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi et Ramos, Pogba le prochain sur la liste ?

Le PSG est sur tous les fronts. Si la priorité du club de la capitale est de prolonger Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens s’activent pour renforcer l’équipe de Mauricio Pochettino. Et après l’arrivée de Georginio Wijnaldum, et celles attendues de Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, Paul Pogba pourrait être la prochaine recrue.

L’international tricolore est actuellement en vacances à Miami, où il a été aperçu en train de passer du bon temps avec ses anciens coéquipiers à la Juventus Blaise Matuidi et Paulo Dybala, mais aussi Ronadinho. De l'autre côté de l'Atlantique, son avenir semble être loin de ses préoccupations. Et pourtant, des tractations sont en cours pour une éventuelle arrivée à Paris.

Paul Pogba, originaire de la région parisienne, n’a plus qu’un an de contrat avec Manchester United. Et alors que le vice-champion de France avait un temps envisagé attendre la fin de son bail pour s’attacher ses services, il étudie la possibilité de le recruter dès cet été. Des discussions ont déjà été entamées avec l’entourage du joueur, qui serait favorable à une venue au PSG, ainsi que son agent Mino Raiola.

Manchester United n’est pas opposé à un départ de son milieu de terrain, qui était également courtisé par la Juve et le Real Madrid. Mais la somme demandée par les Red Devils pourrait venir contrarier les plans de l’Etat-Major parisien. Le club anglais réclamerait aux alentours de 80 millions d’euros. Un montant jugé trop élevé. Mais les négociations vont se poursuivre pour trouver un terrain d’entente. En cas d’échec, le PSG pourrait se tourner vers Eduardo Camavinga, qui n'a lui aussi plus qu’un an de contrat à Rennes.