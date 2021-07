FC Barcelone : Antoine Griezmann poussé vers la sortie ?

Antoine Griezmann vit des heures tourmentées à Barcelone. En plus des accusations de racisme anti-asiatique, après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux, l’international français pourrait être poussé vers la sortie, cet été, par le club catalan.

Depuis plusieurs semaines, le Barça s’active pour prolonger le contrat de Lionel Messi, qui s’est achevé le 30 juin dernier. Mais, pas au mieux financièrement, les dirigeants blaugrana sont à la recherche de liquidités et tentent de se séparer de plusieurs joueurs pour parvenir à leurs fins. Après avoir vendu Junior Firpo, Jean-Clair Todibo ou encore Konrad de la Fuente, ils souhaiteraient désormais se délester de Miralem Pjanic, Samuel Umtiti, mais aussi d’Antoine Griezmann.

L’attaquant français, qui a encore trois ans de contrat, représente une importante valeur financière et sa vente offrirait une marge de manœuvre confortable à Barcelone pour conserver le sextuple Ballon d’or. Et son départ est d’autant plus envisagé et envisageable que Griezmann, qui sort d’une saison en demi-teinte, n’est pas assuré d’être titulaire la saison prochaine. Il sera soumis à une rude concurrence avec les arrivées de Sergio Agüero et de Memphis Depay.

Confronté à de multiples rumeurs de départ depuis son transfert pour 120 millions d’euros en 2019, il a toujours affirmé son intention de rester au Barça. Mais, avec les nouveaux venus et la vidéo polémique tournée avec Ousmane Dembélé au Japon en 2019, le natif de Mâcon pourrait être amené à reconsidérer sa position. Et il ne devrait pas avoir de difficultés à trouver un point de chute s'il était amené à partir.

Plusieurs clubs seraient intéressés par sa venue. C’est le cas du PSG, mais aussi de certaines formations en Premier League. A commencer par Manchester City. Le champion d’Angleterre est en quête d’un remplaçant à Agüero, parti à… Barcelone. Et si Antoine Griezmann faisait le chemin inverse ? Actuellement en vacances, après l’élimination de l’équipe de France en 8e de finale de l’Euro, il pourrait se laisser tenter par une aventure en Angleterre, pays de son idole David Beckham.