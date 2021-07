Transferts : Une arrivée imminente de Sergio Ramos au PSG

Sergio Ramos est de plus en plus proche de Paris. Libre de tout engagement depuis la fin de son contrat avec le Real Madrid, le défenseur espagnol est sur le point de trouver un accord sur un contrat de deux ans avec le PSG et devait s'engager dans les prochains jours.

Sergio Ramos (35 ans) avait fait part de sa volonté de rejoindre le club de la capitale depuis plusieurs semaines. Il avait même annoncé sa décision et sa future destination à plusieurs de ses anciens coéquipiers madrilènes. Et, entamées depuis plusieurs jours, les négociations se seraient accélérées ces dernières heures avec le frère du joueur présent à Paris.

S’ils restent encore des détails à régler, il a de très grandes chances de porter le maillot parisien la saison prochaine. Preuve de sa volonté de rejoindre le PSG, il aurait repoussé les offres de deux clubs anglais qui étaient prêts à lui offrir un salaire plus important.

En attendant un accord définitif et de passer sa visite médicale, l’expérimenté défenseur est actuellement en vacances en famille et en profite pour parfaire sa condition physique après une saison tronquée par les blessures avec seulement 21 apparitions pour 35 matchs manqués. En raison de ses pépins physiques, il n’a d'ailleurs pas été retenu par Luis Enrique pour disputer l’Euro avec l’Espagne. Mais il entend bien jouer la Coupe du monde au Qatar.

Cette volonté fait partie des raisons qui l’ont poussé à choisir Paris, plutôt que Manchester City ou Manchester United qui s’étaient également positionnés. Comme son envie de ne pas trop s’éloigner de l’Espagne pour le bien de sa famille. D’un point vue sportif et pour sa vie privée, le PSG représente le point de chute idéal à ses yeux.

Si cette arrivée venait à se confirmer, ce serait un nouveau gros coup du PSG sur le marché des transferts, et de nouveau à moindre coût. Le vice-champion de France a en effet déjà recruté le Néerlandais Georginio Wijnaldum, libre depuis son départ de Liverpool, et s'apprête à faire de même avec le gardien du Milan AC Gianluigi Donnarumma, alors que le défenseur marocain Achraf Hakimi est lui aussi attendu dans les prochains jours en provenance de l'Inter Milan.

Reste à savoir si la venue de Sergio Ramos, pas habitué à s'assoir sur le banc de touche, ne va pas déstabiliser le vestiaire parisien, et en particulier la défense centrale formée par Presnel Kimpembe et Marquinhos. Et si cela sera suffisant à convaincre Kylian Mbappé d'enfin prolongé son contrat…