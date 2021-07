Transferts : Le PSG annonce le recrutement et le numéro de Sergio Ramos avant de se rétracter

Ce n’est plus qu’une question d’heures… Arrivé, ce mercredi, à Paris, pour passer sa visite médicale avant de s’engager pour deux saisons, Sergio Ramos sera la prochaine recrue de l’été du PSG. Même si le club de la capitale a retiré un communiqué annonçant sa signature et son futur numéro.

«SR4». C’est ainsi qu’était présenté le défenseur espagnol dans ce communiqué apparu en début de soirée sur le site officiel du club avant d’être supprimé. Une appellation en référence à ses initiales et son numéro de maillot, qui ne l’a jamais quitté en club comme en sélection. Et il n’a pas caché sa satisfaction de le porter à Paris, où il était détenu par Thilo Kehrer.

«Ce numéro 4, je l’apprécie beaucoup par superstition, parce que je l’ai eu dès le début de ma carrière, et puis il m’a ensuite accompagné tout au long de ma vie, m’a poursuivi, m’a apporté de la chance, et beaucoup de victoires. Maintenant, le n°4 fait partie de moi en tant que personne et en tant que professionnel», a-t-il confié dans ce fameux communiqué.

Et d’ajouter : «Pour moi, c’est un privilège de pouvoir porter ce numéro dans une aussi belle équipe que le Paris Saint-Germain. Donc, ce sera forcément très spécial de pouvoir porter mon numéro, ici à Paris».

Ce couac dans la communication du club parisien ne devrait pas remettre en cause sa venue au PSG. A 35 ans, il va débarquer libre après la fin de son contrat avec le Real Madrid et il va apporter toute son expérience à cette équipe parisienne pour lui permettre de décrocher enfin la Ligue des champions. Une compétition qu’il a remporté à quatre reprises avec le club madrilène.

Sergio Ramos sera la 3e recrue du PSG après le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum et le latéral marocain Achraf Hakimi, en attendant le gardien italien Gianluigi Donnarumma, et peut-être Paul Pogba, également convoité. Autant de renforts qui pourraient convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat.