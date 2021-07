Vidéo : le magnifique coup-franc du Danois Mikkel Damsgaard contre l’Angleterre

Une petite merveille. Mikkel Damsgaard a ouvert le score pour le Danemark, ce mercredi, contre l’Angleterre en demi-finale de l’Euro, d’un somptueux coup-franc qui a laissé Jordan Pickford impuissant.

A la demi-heure de jeu, le Danemark a bénéficié d’un coup-franc à 25 mètres du but anglais. Et le jeune Danois (21 ans), qui évolue à la Sampdoria, ne s’est pas posé de questions et a envoyé le ballon dans la lucarne du portier britannique.

Il s’agit du premier coup-franc direct inscrit depuis le début de la compétition, mais aussi le premier encaissé par la formation anglaise dans cet Euro. Et il fallait au moins ça pour tromper la vigilance de Pickford.

Si cette réalisation a permis aux Danois de prendre l’avantage dans cette 2e demi-finale, les Anglais ont égalisé à cinq minutes de la pause grâce à un but contre son camp du défenseur Simon Kjaer, qui, sous la pression de Raheem Sterling, a taclé le ballon dans son propre but sur un centre à ras de terre de Bukayo Saka.