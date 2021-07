Novak Djokovic-Matteo Berrettini, en finale de Wimbledon : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Un match pour l’histoire. Novak Djokovic et Matteo Berrettini s’affrontent, ce dimanche 11 juillet, en finale de Wimbledon avec la quête d’un 20e titre en Grand Chelem pour le Serbe et du premier de sa carrière pour l’Italien. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 15h sur beIN SPORTS 2.

Roger Federer et Rafael Nadal bientôt rejoints au panthéon du tennis ? Un peu plus d’un mois après son sacre à Roland-Garros, Novak Djokovic va tenter d’accrocher un 20e Majeur à son palmarès et d’égaler le record de ses deux plus grands rivaux.

«C’est pour ça que je suis là. C’est pour ça que je joue. Avant de venir à Londres, je me suis imaginé en position de me battre pour remporter un nouveau titre du Grand Chelem. Et maintenant, je me suis mis en position de le faire», a confié le n°1 mondial, déjà vainqueur cette année de l’Open d’Australie et des Internationaux de France.

A Paris, il était même devenu le seul joueur à avoir remporté au moins deux fois chacun des quatre tournois majeurs depuis le début de l’ère Open (1968). Et sur le gazon londonien, où il a déjà été couronné à cinq reprises, «Nole» va disputer sa 30e finale de Grand Chelem et pourra compter sur son expérience pour dompter son adversaire, complétement novice à ce niveau.

Son meilleur résultat en Grand Chelem est une demi-finale à l’US Open 2019 perdue face à Rafael Nadal. Mais Berrettini est en pleine confiance. Vainqueur du Queen’s, l’Italien est sur une série de onze matchs remportés sur gazon. Et il va tout faire pour prolonger cette série pour s’offrir le plus beau titre de sa carrière. Reste que Novak Djokovic est tout aussi déterminé.