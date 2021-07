Euro 2021 : Après le sacre de l’Italie, Leonardo Bonucci boit de la bière et du Coca en conférence de presse (vidéo)

L’ambiance était à la fête dans les rangs de l’équipe d’Italie après son sacre à l’Euro. Et notamment du côté de Leonardo Bonucci, qui s’est amusé à boire les boissons présentes en conférence de presse.

Elu homme de la finale, remportée aux tirs au but, dimanche, contre l’Angleterre, le défenseur italien était invité à se présenter devant les journalistes. Mais il n’est pas arrivé les mains vides. En plus du trophée d’homme du match, il est venu avec une bouteille d’Heineken et une autre de Coca-Cola, sponsors l’un et l’autre de la compétition. Et il a bu dans les deux bouteilles, avec une dernière gorgée de bière, avant de répondre aux questions.

Winning #EURO2020 is thirsty work





Leonardo Bonucci spends the first minute of his press conference necking beer and cola pic.twitter.com/O324ZkQlm8 — The Sun Football (@TheSunFootball) July 12, 2021

Le joueur de la Juventus Turin a ainsi répondu à sa manière à Cristiano Ronaldo et Paul Pogba, qui avaient fait parler d’eux au début de la compétition. Appelé à s’exprimer face aux médias, avant l’entrée en lice du Portugal, Ronaldo avait remplacé une bouteille de Coca-Cola par une bouteille d’eau. Un geste qui n’avait pas manqué de faire réagir. Quelques jours plus tard, c’est Pogba qui s’était saisi de la bouteille d’Heineken placée dans le champ des caméras pour la cacher en dessous du bureau avant de la remettre en place au moment de quitter la salle.

A la suite de ce passage du milieu de terrain français, l’UEFA, soucieuse de s’éviter une nouvelle polémique avec son sponsor, avait accepté que les joueurs de confession musulmane aient la possibilité de demander le retrait des bouteilles de bière sur leur pupitre en conférence de presse.