Vidéo : Paul Pogba retire une bouteille de bière en pleine conférence de presse

Cristiano Ronaldo et Paul Pogba, même combat. A l’instar de la star portugaise, qui avait remplacé des bouteilles de Coca-Cola par de l’eau, le milieu de terrain français a retiré une bière placée devant lui, mardi soir, en conférence de presse.

Elu homme du match, grâce à sa performance de haute volée, le champion du monde a été invité à répondre aux questions des médias à l’issue de la victoire des Bleus face à l’Allemagne (1-0). Installé derrière le pupitre, avec à proximité deux bouteilles de Coca-Cola et une d'Heineken, le joueur de Manchester United s’est saisi de la bouteille de bière placée dans le champ des caméras et l’a cachée en dessous du bureau. Sans dire un mot, ni toucher aux sodas.

Le produit vanté par la marque néerlandaise pendant la compétition ne contient toutefois pas d’alcool. Reste à savoir comment elle va réagir. Tout comme Coca-Cola, Heineken fait partie des sponsors de l’Euro et donc paie pour pouvoir s’afficher en conférence de presse.

¡POGBA APLICÓ UN CRISTIANO RONALDO!





El mediocampista francés retiró una cerveza patrocinadora previo al arranque de la conferencia de prensa





A CR7 no le gusta el refresco y a Pogba la cerveza pic.twitter.com/cuhgxpxR8j — La Octava Sports (@laoctavasports) June 15, 2021

Une fois la bouteille enlevée, «La Pioche» a répondu aux sollicitations des journalistes, en évoquant sa prestation de très grande qualité. A l’origine du but de Mats Hummels contre son camp, il a régné en maître dans l’entrejeu. Mais il n’a pas voulu tirer la couverture à lui et a souligné la force collective qui se dégage de cette équipe de France.

«C’est vraiment cette vie de groupe qui m’aide à être moi-même, être libéré et bien sur le terrain. Franchement être entouré de ces joueurs-là, cette famille-là, ça ne peut être qu’un plus pour moi. Regardez qui il y a à côté de moi. C’est N’Golo (Kanté), il y a Adrien (Rabiot), Antoine (Griezmann) et derrière c’est solide. Je ne pense pas que ce soit que moi. C’est tout le monde qui me pousse à donner le meilleur de moi-même. On est un groupe. Aujourd’hui je suis mis en avant, mais lors du prochain, ça peut être un autre. Notre force, c’est vraiment le collectif», a-t-il insisté.

Paul Pogba et les Tricolores ont désormais rendez-vous samedi, à Budapest, pour affronter la Hongrie. Et un nouveau succès permettrait aux joueurs de Didier Deschamps de faire un pas décisif vers la qualification pour les 8es de finale avant d’être opposés au Portugal lors de la dernière journée de la phase de groupes (23 juin).