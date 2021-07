JO de Tokyo : Quel est le décalage horaire avec le Japon ?

Reportés d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, les Jeux Olympiques de Tokyo s’ouvriront le 23 juillet. Et il ne sera pas toujours simple de suivre cette 32e édition en raison des 7 heures de décalage horaire entre la France et le Japon.

Pour suivre certaines épreuves, il faudra programmer son réveil et se lever très tôt avec des journées qui commenceront à partir de 2h du matin dans l’Hexagone (9h au Japon). Ce sera le cas notamment pour les finales en natation qui se dérouleront en plein milieu de la nuit (entre 3h et 6h). Ou encore les finales des tournois de basket (à partir de 4h30), la finale du tournoi féminin de football (6 août à 4h) ainsi que la course masculine de cyclisme sur route qui s’élancera au petit matin (24 juillet à 4h). Et bien d’autres épreuves.

Mais plusieurs événements majeurs auront lieu en journée comme la finale du tournoi hommes de football (7 août à 13h30), les finales des tournois de handball hommes (7 août à 14h) et femmes (8 août à 8h), la finale de +100 kilos en judo qui se disputera en fin de matinée (30 juillet entre 10h et 12h40), les finales de gymnastique et la finale hommes du 100m en athlétisme, toujours l’un des moments les plus attendus (1er août entre 12h et 15h).

De son côté, la cérémonie d’ouverture, avec le défilé de l’ensemble des délégations, se tiendra à 20h heure locale, soit à 13h en France. Tout comme la cérémonie de clôture (8 août), avec la passation du drapeau olympique à Pékin, qui organisera les prochains JO d’hiver quelques mois plus tard (4-20 février 2022).

Au total, 33 sports sont au programme de ces JO de Tokyo, dont cinq nouveaux (karaté, surf, escalade, skateboard, baseball-softball) et près de 1 100 athlètes devraient participer à cette olympiade au pays du soleil levant.