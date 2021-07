PSG : Donnarumma-Navas, qui aura le dernier mot ?

Avec la signature mercredi de Gianluigi Donnarumma, le PSG va désormais devoir choisir qui sera le titulaire entre l’Italien et Keylor Navas.

Un choix royal mais compliqué. Avec le portier costa-ricien de 34 ans, impérial sur sa ligne, qui a enfin tenu depuis 2019 le rôle de grand gardien que Paris cherchait depuis huit ans et le champion d’Europe avec l’Italie de 22 ans, considéré comme l’avenir à ce poste, Mauricio Pochettino va devoir se creuser les méninges.

S’il doit être heureux de pouvoir compter sur deux gardiens de très grande qualité, le technicien argentin sait qu’il va vite devoir trancher pour savoir qui sera le n°1 et n°2 pour gérer rapidement les égos.

«Gigio» l'avenir ?

Au PSG, la concurrence entre Salvatore Sirigu et Kevin Trapp a mal fonctionné, de même que celle entre le jeune champion du monde Alphonse Areola et la légende Gianluigi Buffon. Il est donc primordial d’imposer rapidement son choix. Mais cela ne sera pas aisé car depuis deux saisons, Keylor Navas avait réglé ce problème récurrent du PSG. Il s’est montré exemplaire et a permis à Paris d’atteindre la finale de Ligue des champions.

Seul petit bémol, il reste un portier à l'ancienne, divin sur sa ligne, mais moins à l'aise dans les sorties et le jeu au pied, une des qualités que l'on réclame aux gardiens modernes. C’est peut-être pour cela que Paris a choisi de recruter Gianluigi Donnarumma.

D’ailleurs sera-t-il possible de laisser sur le banc le meilleur joueur de l'Euro ? Arrivé libre de l'AC Milan, «Gigio» a joué un rôle décisif dans les séances de tirs au but remportées par l'Italie en demi-finale contre l'Espagne (1-1, 4-2 t.a.b.) et en finale contre l'Angleterre (1-1, 3-2 t.a.b.). Depuis le début de sa foudroyante carrière, Donnarumma est d'ailleurs invaincu dans l'exercice : il a remporté les cinq séances auxquelles il a participé.

On ne peut que souhaiter du courage à Mauricio Pochettino qui doit déjà être en train de plancher sur le sujet.