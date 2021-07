WRC : Rovanperä plus jeune vainqueur d’un rallye, Ogier quatrième

Le Finlandais Kalle Rovanperä a remporté dimanche le Rallye d'Estonie devenant le plus jeune vainqueur de l'histoire du WRC.

A 20 ans, 9 mois et 17 jours, le pilote de Toyota, qui était déjà devenu le plus jeune pilote à accéder au podium en Suède l'an dernier (troisième), s’est offert sa première victoire en Championnat du monde (WRC).

En tête depuis jeudi soir et la première des 24 spéciales, Rovanperä devance les Hyundai de l'Irlandais Craig Breen et du Belge Thierry Neuville, pointés à 59 sec 9/10 et 1 min 12 sec 4/10.

Prochain rendez-vous mi-août

De son côté, Sébastien Ogier a terminé quatrième à 1 minute 24 secondes, devant son premier poursuivant au championnat, le Britannique Elfyn Evans (Toyota) à 2:07 1/10. Il porte du coup son avance au championnat pilotes de 34 à 37 points.

«Je me suis vraiment battu, mais il ne s'agit pas vraiment de pilotage, on est juste en train de batailler, a confié le Français. Il y a de gros rails, c'est comme conduire un train. Je n'ai pas très bien réussi à rester sur la trajectoire, alors je suis content d'avoir fini.»

La huitième manche sur douze programmées cette saison, le Rallye d'Ypres, aura lieu du 13 au 15 août en Belgique.