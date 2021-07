Giannis Antetokounmpo : des rues d'Athènes à l'Olympe

Une leçon d’abnégation. Auteur d’une performance XXL la nuit dernière face à Phoenix, Giannis Antetokounmpo a porté Milwaukee vers son premier titre NBA depuis 1971. Un parcours incroyable pour le Grec qui vendait des souvenirs aux touristes dans les rues d'Athènes quand il était plus jeune.

«Il y a huit ans, je ne savais pas où je trouverais mon prochain repas», s’est de suite remémorer après l’ultime rencontre le meilleur joueur de la finale (MVP). «Ma mère vendait des trucs dans la rue, a rappelé le Buck de 26 ans. Et aujourd'hui, je suis ici, assis sur le toit du monde».

