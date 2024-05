NBA : le Français Rudy Gobert sacré meilleur défenseur de l'année pour la 4e fois

Rudy Gobert, élément français incontournable des Minnesota Timberwolves et de la défense de la Ligue, a été désigné, ce mardi 8 mai, meilleur défenseur de l’année en NBA, pour la 4e fois de sa carrière.

Il n’en était pas à sa première récompense. Désigné à trois reprises en 2018, 2019 et 2021, le Français Rudy Gobert a, de nouveau, été sacré meilleur défenseur de l’année, à l’âge de 31 ans, en égalant le record de la Ligue et en remportant ainsi le trophée, a annoncé la NBA, ce mardi 8 mai.

Il s’agit, cependant, de sa première victoire en tant que membre de l’équipe Minnesota Timberwolves, qu’il a rejoint en 2022. Aux côtés de ses coéquipiers, Gobert a égalé le record absolu de quatre titres de meilleur joueur défensif de l’année, lui permettant ainsi de rejoindre les légendes les ayant déjà remportés. Entre autres, Ben Wallace de Detroit (2002, 2003, 2005, 2006) et Dikembe Mutombo (1995, 1997, 1998 et 2001, avec Denver, Atlanta et Philadelphie.

Rudy Gobert a reçu 72 votes d’un panel de membres des médias pour s’adjuger ce quatrième titre en sept ans. Le géant de 2,16 mètres a réalisé en moyenne 14,0 points, 12,9 rebonds, 2,1 contres et 1,3 passe décisive par match cette saison. Selon Chris Finch, entraîneur des Timberwolves, «Rudy a été le moteur de la culture défensive ici», ajoutant qu’il s’agit d’un «témoignage de son impact, de sa présence et de ce qu’il a insufflé à l’équipe sur l’importance de la défense et sur la façon dont elle peut être formidable quand nous la mettons en œuvre».

«C’est un excellent travail d’équipe»

Mais si le prodige français est fier de sa récompense, il l’est d’autant plus de son équipe. En effet, selon lui, le secret de cette réussite résidait dans la construction d’un groupe de joueurs déterminés à dominer défensivement. «C’est un excellent travail d’équipe», a-t-il affirmé, «nous aimons recevoir des récompenses individuelles […] mais nous ne pouvons pas le faire seuls…».

Minnesota a effectué une performance défensive époustouflante ce lundi (victoire 106-80), sans Rudy Gobert, qui était aux côtés de sa compagne après la naissance de leur fils quelques jours auparavant et a ainsi pu suivre le travail de son équipe de loin. «Les gars ont fait le boulot et pas seulement […] ils l’ont fait de manière incroyable, tant sur le plan défensif qu’offensif», a confié le défenseur.

Rudy Gobert reste, toutefois, l’élément clé de la défense de fer des Wolves, qui a accordé le plus faible nombre de points à leurs adversaires par match cette saison. Et s’il se réjouit de cette reconnaissance, il n’en perd pas de vue son principal objectif, «maintenant, nous sommes ici avec un seul objectif en tête, celui d’essayer de remporter ce championnat», a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Gobert, qui a déjà été vice-champion olympique lors des Jeux de Tokyo en 2021, vise l’or cette année pour les Jeux de Paris, en tant que cadre de l’équipe de France.