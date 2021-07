JO de Tokyo : la France s'incline lourdement face au Mexique (4-1)

L'équipe de France a été largement battue par le Mexique (4-1), jeudi, lors de son entrée en lice aux JO de Tokyo. Les coéquipiers d'André-Pierre Gignac n'auront pas le droit à l'erreur face à l'Afrique du Sud au prochain match, sous peine d'élimination.

C’était malheureusement attendu. Pour son premier match, la formation de Sylvain Ripoll n’a tenu qu’une période contre des Mexicains rodés et habitués à évoluer ensemble depuis des années. Le manque d’automatisme s’est rapidement fait sentir du côté des Bleus – le sélectionneur a eu d’énormes difficultés à créer un groupe (les clubs ne laissant pas leurs joueurs à disposition) – qui ont pourtant tenté de se montrer dangereux en première période mais sans grande réussite.

Au Tokyo Stadium, à huis clos puisque le public n’est pas convié à cause des mesures sanitaires liées au Covid-19, les Bleus ont craqué au retour des vestiaires, encaissant des buts de Vega (47e) et Cordoba (55e). Gignac a ramené les Tricolores à 2-1 sur un penalty (69e). Mais les Mexicains ont vite repris leur marche en avant et ont inscrit deux nouveaux buts par Antuna (80e) et Aguirre (90+1).

Champion olympique en 2012, le Mexique était l’adversaire le plus redoutable pour les Bleus dans cette phase de poules. Reste tout de même que l’équipe de Sylvain Ripoll aura fort à faire dimanche contre l’Afrique du Sud et surtout contre le Japon, mercredi à Yokohama.

