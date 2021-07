JO de Tokyo : voici comment participer aux encouragements virtuels pour soutenir les athlètes

Les Jeux olympiques de Tokyo devant se dérouler sans spectateurs, les organisateurs ont dû trouver d’autres façon de mettre de l’ambiance dans les lieux des épreuves. Les internautes pourront par exemple envoyer des messages et vidéos d’encouragement à distance.

Autour des terrains, dans les gradins, des écrans géants ont été installés pour diffuser des textes et images venus du monde entier. Ainsi, via les différents réseaux sociaux, il faudra utiliser le hashtag #DearAthletes.

Qu’il s’agisse de messages, photos ou vidéos, avec sobriété, enthousiasme ou originalité, toutes les publications seront réceptionnées par l’équipe de modérateurs de l’organisation. Celles qui seront sélectionnées seront ensuite diffusées face aux sportifs, au moment de la compétition. Il sera donc possible d’encourager son athlète préféré ou son pays.

Pour ceux souhaitant simplement s’amuser et participer à «l’ambiance» olympique, sans supporter des couleurs ou un sportif en particulier, il sera également possible de voir sa vidéo diffusée, à condition de respecter deux règles. Utiliser cette fois le hashtag #2020Beat, du nom de la musique officielle des JO, et danser au rythme de celle-ci.