JO de Tokyo : les tenues des Américains jugées «trop bon chic bon genre» sur les réseaux sociaux

La polémique reprend de plus belle. Déjà critiquées aux JO de Londres en 2012 parce que fabriquées en Chine, les tenues des athlètes américains ont à nouveau été dénigrées cette année.

Les moqueries ne se sont pas faites attendre, quelques heures après la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo, sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Twitter, où beaucoup ont jugé ces tenues signées Ralph Lauren «trop prétentieuses», «trop bon chic bon genre» ou encore «trop classiques».

Why do the Team USA outfits look like they'd report you to HR for cursing pic.twitter.com/ZjsBKcFAGb

— Molly Mulshine (@mollymulshine) July 23, 2021