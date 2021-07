PSG : des banderoles déployées contre l'arrivée de Paul Pogba dans le club

Certains supporters du Paris Saint-Germain ne semblent pas vouloir de Paul Pogba à Paris. Des banderoles contre son arrivée ont été déployées ce samedi matin au camp des loges et aux abords du Parc des Princes.

Bien qu'originaire de région parisienne, sa venue ne serait pas du goût de tous. «Pogba, tu devrais écouter ta mère, elle veut pas de toi ici, nous non plus», pouvait-on lire aux alentours des installations du PSG.

DOCUMENTS @RMCsport : des banderoles contre la venue de @paulpogba, au Parc des Princes et au Camp des Loges. Le message : « Pogba tu devrais écouter ta mère, elle veut pas de toi ici. Nous non plus. » #RMCLive #PSG pic.twitter.com/tFo9fEGHzN

— Arthur Perrot (@ArthurPerrot) July 24, 2021