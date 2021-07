Athlétisme : Le président de la Fédération internationale veut revoir les règles autour du cannabis

Un avis qui dénote. Lors d'un entretien accordé aux agences de presse internationales, le président de la Fédération internationale d'athlétisme Sebastian Coe a exprimé son souhait de voir le cannabis retirer de la liste des substances interdites pour les sportifs professionnels.

«Je pense que c'est un moment opportun pour revoir ce statut. Rien n'est gravé dans le marbre. De temps en temps, on s'adapte et on réévalue», a déclaré l'ancien double champion olympique du 1.500 m.

Un choix étonnant qui fait écho à la suspension de la sprinteuse américaine Sha'Carri Richardson, suspendue durant un mois à partir du 2 juillet par l'Agence américaine antidopage (Usada) après avoir été testée positive au cannabis lors des sélections olympiques américaines.

C'est la raison de son absence aux Jeux olympiques qui se tiennent en ce moment même à Tokyo, compétition dont elle devait en être l'une des grandes attractions des Jeux.

«Je suis désolé pour elle»

Etoile montante du sprint américain, la jeune femme de 21 ans est devenue en 2021 la sixième femme la plus rapide de l'histoire sur 100 m (10 sec 72). «Je suis désolé pour elle. Nous avons perdu un talent exceptionnel et c'est une perte pour la compétition», a réagi Coe.