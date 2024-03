Football : pourquoi l'attaquant brésilien «Gabigol» a-t-il été suspendu deux ans ?

L’attaquant brésilien de Flamengo, Gabriel Barbosa dit «Gabigol», a été suspendu pour deux ans, à la suite une infraction du protocole antidopage.

Deux ans de suspension pour «Gabigol». L’international brésilien, star de Flamengo, a été suspendu deux ans après avoir commis une infraction lors d’un contrôle antidopage survenu l’an dernier.

Cette sanction, qui pourrait être portée devant le Tribunal arbitral du sport si Gabriel Barbosa décide de faire appel, entrera en vigueur le 8 avril prochain, a annoncé le Tribunal sportif antidopage brésilien dans un communiqué.

En décembre dernier, «Gabigol» avait été accusé d’avoir perturbé un contrôle antidopage surprise organisé au centre d’entraînement du club à Rio de Janeiro (Brésil).

«J'ai toujours respecté les règles du jeu»

Les coéquipiers de l’attaquant avaient été contrôlés à 10h, alors qu'il avait décidé d'ignorer l'appel. Il s'est présenté au contrôle après le déjeuner, selon l’accusation citée par les médias brésiliens.

Une fois au contrôle, «Gabigol» s’est offusqué de voir un policier l’escorter jusqu’aux toilettes. De plus, il n’avait pas respecté le protocole de prélèvement des différents échantillons.

Sur son compte Instagram, l’international brésilien a réagi à cette annonce en affirmant ne jamais s’être dopé.

«Depuis le début de ma carrière de footballeur, j’ai toujours respecté les règles du jeu et je n’ai jamais utilisé de substances interdites. Je suis déçu par l’issue du procès, mais je continuerai à coopérer avec les autorités sportives et je suis convaincu que mon innocence sera prouvée et rétablie par une juridiction supérieure», a-t-il affirmé.