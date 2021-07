Osaka, Thorpe, Dominici… ces stars qui ont souffert de dépression avant Simone Biles

Simone Biles, qui s’est retirée du concours de gymnastique par équipes aux JO de Tokyo, n’est pas la première à avoir souffert de dépression. Avant elle, de grands noms ont été victimes d’une santé mentale perturbée.

Naomi Osaka (tennis)

C’est le premier nom auquel on pense. N°2 mondiale, Naomi Osaka avait surpris tout le monde en refusant de participer aux conférences de presse à Roland-Garros pour «préserver sa santé mentale». Beaucoup l’avaient critiquée à l’époque. La Japonaise était revenue dernièrement pour allumer la flamme des JO de Tokyo, avant d’être éliminé au 3e tour du tournoi de tennis olympique.

Michael Phelps et Ian Thorpe (natation)

Immense star de la natation, Michael Phelps a lui aussi révélé avoir souffert d'épisodes dépressifs. L'Américain, 28 médailles olympiques dont 23 en or, a souffert de dépression après chacun des JO auxquels il a participé, entre Sydney 2000 et Rio 2016. Lors de sa plus grave, après Londres en 2012, il avait passé des jours enfermé seul dans une chambre.

De son côté, Ian Thorpe a aussi révélé en 2016 qu'il luttait contre la dépression depuis l'adolescence. L’Australien, quintuple champion olympique, avait été hospitalisé en 2014 après avoir été retrouvé errant et désorienté à Sydney.

Mark Cavendish et Kelly Catlin (cyclisme)

Avant de devenir le co-détenteur du nombre de victoires sur le Tour de France avec 34 succès, Mark Cavendish a expliqué en avril 2020 avoir surmonté deux ans d'une dépression diagnostiquée en août 2018. Le cycliste britannique est parvenu à se reprendre pour revenir plus fort cet été sur les routes hexagonales.

Triple championne du monde de poursuite cycliste par équipes, médaillée d'argent aux JO de Rio, l'Américaine Kelly Catlin s'est suicidée à 23 ans en mars 2019. Étudiante en mathématiques-informatique à Stanford, Catlin souffrait de dépression après deux chutes.

Paul Gascoigne (football)

Paul Gascoigne, ancien footballeur de l'équipe d'Angleterre, a depuis toujours souffert d'alcoolisme et de dépression depuis des années.

Christophe Dominici (rugby)

Christophe Dominici, décédé brutalement à 48 ans en novembre 2020 près de Paris, avait aussi exprimé dans un livre son mal-être pendant sa carrière.