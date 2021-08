JO de Tokyo : les basketteurs français veulent chasser le spectre de Sydney 2000 face aux Etats-Unis

C'est ce samedi 7 août à 4h30 que l'équipe de France de Basket jouera face aux Etats-Unis, la troisième finale olympique de son histoire. Contre une «Team USA», parfois fébrile, les Bleus de 2021 tenteront de faire mieux que ceux de 2000 aux Jeux Olympiques de Sydney. Retour en arrière.

1er octobre 2000, au SuperDome de Sydney. L'équipe de France de Basket, emmenée par Jean-Pierre de Vincenzi, s'apprête à jouer une finale olympique. Le parcours n'a pas été simple pour les Bleus, qui ont obtenu leur billet pour les quarts de finale à la différence de points avec la Chine.

Après avoir éliminé difficilement le Canada de Steve Nash (63-68), puis l'Australie plus facilement en demi-finale (52-76), la France connaît son adversaire : les Etats-Unis, qui se sont extirpés d'un match piège contre la Lituanie, gagné de deux petits points (83-85).

Une finale historique

Logiquement favoris, les Américains vont néanmoins tomber sur une équipe de France motivée et combative. Si la Team USA n'est pas venue avec ses stars (Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, ou encore Allen Iverson), elle a tout de même dans ses rangs des joueurs tels que Vince Carter, Ray Allen, Jason Kidd ou encore Kevin Garnett. Une formation remplie de phénomènes de la NBA, à l'opposé des Bleus sans aucune expérience outre-Atlantique à cette période.

Si la première période est pour les Etats-Unis, (32-46) à l'issu des deux premiers quarts-temps, la seconde sera tricolore. Portés par un Laurent Sciarra, comme à son habitude, dominant, les Bleus vont rattraper leur retard. Ils se retrouvent même qu'à quatre petits points des Etats-Unis à quatre minutes de la fin de la rencontre, grâce à un tir lointain d'Antoine Rigaudeau, mythique dans l'histoire du basket français.

Alors que les Français semblent avoir le vent en poupe, les Américains vont leur infliger un véritable défi physique. En effet, la pression s'intensifie et chaque rebond est une mission impossible. «On est sorti du temps mort et on s'est relâché et de moins quatre, on est reparti à moins dix», avait confié Laurent Sciarra au micro de RMC. Pris au piège, les Bleus ne reviendront jamais au score et s'inclineront (75-85).

Cette défaite reste malgré tout une performance historique pour l'équipe de France qui n'a plus obtenu de médaille olympique depuis. En effet, la génération de Tony Parker et Boris Diaw a toujours chuté avant la finale. C'est donc à la génération 2021 de prendre la revanche de ses pères et de rentrer dans l'histoire.