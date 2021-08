JO de Tokyo : les basketteuses françaises décrochent la médaille de bronze en battant la Serbie (91-76)

L’équipe de France de basket féminin s’offre une médaille de bronze (91-76) grâce à une nette victoire face à la Serbie ce samedi 7 août. Les Bleues tiennent également leur revanche sur les Serbes, qui les avaient privé du titre européen en 2019.

Sèchement battues par le Japon en demi-finale des Jeux Olympiques vendredi, les Bleues ont su relever la tête pour aller chercher une médaille de bronze avec la manière.

Devant à la fin du premier quart-temps (23-19), les Serbes ont manqué de réussite à longue distance, avec une statistique effrayante de 5 paniers à trois points réussis sur 18 tentés.

Portée par une énorme Gabby Williams, qui a inscrit 17 points, 8 rebonds et 4 passes décisives, la France a surclassé les Serbes, qui les avaient pourtant battu en finale du championnat d’Europe deux ans plus tôt.

L’équipe de France s’est appuyée sur une adresse quasi-parfaite, avec un 19 sur 21 aux lancers-francs et 14 paniers à trois points réussis sur 27 tentatives.

«Des comptes à régler avec la Serbie»

«Je suis juste trop contente. On avait à cœur de finir de la meilleure des façons, on ne voulait vraiment, vraiment mais vraiment pas perdre. On avait des comptes à régler face à la Serbie», a expliqué la capitaine de l’équipe tricolore, Endy Miyem, sur France Télévisions.

Pour obtenir cette sublime médaille, les Françaises ont su puiser dans leurs ressources mentales, moins d’une journée après sa lourde défaite face au Japon en demi-finale du tournoi.

Cette victoire permet donc au clan France de comptabiliser une 29ème médaille.