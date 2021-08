JO 2024 : à quelles dates auront lieu les jeux de Paris ?

Les Jeux olympiques de Tokyo se terminent ce dimanche 8 août, et la capitale japonaise va passer le relais à son homologue française, Paris, pour la prochaine édition.

Mais pour la première fois de l'Histoire, en dehors des Guerres mondiales, l'Olympiade, cette période entre deux Jeux, ne va pas durer quatre ans, mais seulement trois. En effet, les JO de Tokyo ont été décalés de 2020 à 2021 en raison de l'épidémie mondiale de coronavirus. Les Jeux de Paris, eux, ont été maintenus pour 2024.

Il y a eu des sourires et des larmes. Des performances et, parfois, des frustrations. C’est, au fond, la beauté du sport. Bravo à nos athlètes pour ces très beaux Jeux Olympiques #Tokyo2020 !





Le prochain rendez-vous est fixé : @Paris2024, enfin ! https://t.co/fWp8KPYMbv — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 8, 2021

La prochaine édition des Jeux olympiques d'été aura donc lieu du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août 2024. Ce sera la troisième fois que Paris accueillera l'événement, après 1900 et 1924, et cela coïncidera avec les 100 ans de la dernière édition parisienne. La France a également organisé à trois reprises les Jeux d'hiver (Chamonix en 1924, Grenoble en 1968 et Albertville en 1992).

A noter que les pays hôtes des Jeux olympiques de 2028 et 2032 sont déjà connus. Il s'agira de Los Angeles, aux Etats-Unis, et de Brisbane, en Australie. Les prochains Jeux d'hiver auront quant à eux lieu à Pékin (Chine) en 2022, et à Milan - Cortina d'Ampezzo (Italie) en 2024.