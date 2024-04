MMA : Baki dévoile la somme qu'il a touchée pour sa victoire contre Cédric Doumbè au PFL

Vainqueur de Cédric Doumbè par TKO lors du PFL Paris 2, le 7 mars dernier, Baki a révélé la somme empochée à l’issue de son combat victorieux.

Un joli chèque et une victoire de prestige pour Baki. Espoir majeur du MMA en France, Baysangur Chamsoudinov, plus connu sous le nom de Baki, a signé un succès important le 7 mars dernier en s’imposant face à Cédric Doumbé, sur décision de l’arbitre, dans un combat surmédiatisé.

Près d’un mois après sa victoire, le combattant français d’origine tchétchène a révélé qu’il était prêt à offrir une revanche à condition qu’il soit mieux payé que lors de son premier combat. Un salaire qui devra dépasser les 100.000 euros, au regard de ses révélations dans une vidéo tournée avec l’influenceur Just Riadh.

«Directement par le PFL, j’ai touché environ 100.000 euros. Ensuite, avec les sponsors, ça m’a rapporté encore plus. Donc au total, on était sur une bonne somme, à plus de 100.000 euros», a-t-il confié à l’influenceur.

Après ce «one-shot» au PFL qui pourrait aboutir sur une revanche face à Cédric Doumbè, Baki vise encore plus les sommets, mais surtout, la ligue la plus prestigieuse du MMA : l’UFC.