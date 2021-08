Les Soul Flyers traversent Avoriaz à 250 km/h en wingsuit

Un nouvel exploit des Soul Flyers. Les experts du wingsuit ont récemment traversé la station de ski d'Avoriaz (Alpes) à 250 km/h, sous les yeux des résidents et des touristes.

C'est Fred Fugen qui a eu cette idée un peu folle en début d'année, avant de la mettre en application fin juillet.

En rase-mottes à 15 mètres du sol

Le départ s'est effectué en chute libre depuis un hélicoptère, 1.000 mètres au-dessus de la station bien connue, elle-même déjà perchée à 1.800m d'altitude.

Fred Fugen a ensuite littéralement traversé la station de part en part à 250km/h, sous les yeux du public présent. Comme le prouvent les photos, l'athlète est passé entre les immeubles, au niveau de certains balcons, en rase-motte à seulement 15 mètres du sol. Si cet exploit a été possible, c'est grâce au relief unique et à la configuration idéale des rues. Avoriaz-1800 est en effet bâtie à flanc de falaise, et Fred Fugen a pu reprendre de l'altitude tout de suite après sa traversée en coup de vent.

Un saut très technique

Il a aussi pu mettre en application une technique complexe, qu'il avait déjà testée en septembre 2020. En commençant sa performance par un piqué vertigineux, il a pu utiliser cette vitesse accumulée pour ensuite mettre sa wingsuit à plat et rester dans cette position sur toute la traversée de la station sans perdre d'altitude, avant de replonger dans la pente et d'ouvrir son parachute.

Pour cette performance de haute précision, il était suivi de son caméraman Vincent Cotte, qui a assuré une prise de vue ébourriffante.

Ce n'est pas le premier exploit des Soul Flyers, loin de là. En 2017, ils avaient par exemple réussi à sauter d'une falaise en wingsuit, avant de réussir à monter dans un avion un plein vol.

Ils s'étaient aussi illustrés avec des vidéos incroyables filmées à Dubaï, avec notamment un saut depuis la tour Burj Khalifa.

Autre membre emblématique des Soul Flyers, Vince Reffet avait également perfectionné la pratique du Jetman, un wingsuit équipé d'une aile à réaction, qui lui permettait des figures inédites. Il est malheureusement décédé dans un accident, en novembre dernier.