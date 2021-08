US Open : Tenant du titre, Dominic Thiem déclare forfait et met un terme à sa saison

Il ne défendra pas son titre. Touché au poignet droit depuis plusieurs semaines, Dominic Thiem a déclaré forfait, ce mercredi, pour l’US Open (30 août-12 septembre), mais également mis un terme à sa saison.

Sa dernière apparition sur le circuit remonte au mois de juin et le tournoi sur gazon de Majorque, où il avait dû abandonner à cause de cette même blessure. Malgré plusieurs semaines de soins et de récupération, l’Autrichien n’est pas en mesure de disputer le dernier Grand Chelem de la saison et a préféré renoncer, après avoir déjà manqué Wimbledon et les JO de Tokyo.

«Je dois prendre la décision de déclarer forfait pour l’US Open et de mettre un terme à ma saison 2021, mon poignet me fait à nouveau mal», a annoncé le n°6 mondial sur les réseaux sociaux.

Malgré la douleur qu’il ressent à nouveau depuis la semaine dernière, l’Autrichien ne devrait pas se faire opérer. Sur les conseils des médecins, il va poursuivre sa convalescence pour recouvrer toutes ses sensations.

aucun titre cette saison

«Après des tests, ils m’ont dit que mon poignet avait besoin de plus de temps et nous sommes tous d’accord pour être prudents et donner du temps à mon poignet pour récupérer. Je porterai une attelle quelques semaines de plus avant de commencer les exercices puis reprendre la raquette», a-t-il ajouté.

Ce sera aussi pour lui l’occasion d’oublier cette saison compliquée. Car après son sacre à l’US Open, le premier de sa carrière en Grand Chelem, et sa finale au Masters de Londres, qui lui avaient permis de terminer l’année 2020 à la 3e place mondiale, il avait connu des moments difficiles sur les courts, avec des éliminations en huitième de finale de l'Open d'Australie et au 1er tour à Roland-Garros, comme en dehors.

Avec cette pause, quelque peu forcée, il espère revenir sur le circuit à son meilleur niveau pour renouer avec le succès. «Je veux être de retour à 100% de mes capacités pour le début de la saison 2022», a insisté Dominic Thiem, qui n’a glané aucun titre cette année. Une première depuis 2014.