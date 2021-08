Chelsea : N’Golo Kanté élu meilleur joueur européen de l’année ?

N’Golo Kanté va-t-il succéder à Robert Lewandowski ? Vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea en mai dernier, le milieu de terrain français a été nommé, ce jeudi, pour le titre de joueur européen de l’année avec son coéquipier italien Jorginho et le belge de Manchester City Kevin de Bruyne.

N’Golo Kanté pourrait devenir le deuxième français à se voir décerner ce prix par l’UEFA après Franck Ribéry en 2013. L’international tricolore a été l’un des principaux artisans du sacre des Blues. Il a notamment été désigné homme du match de la demi-finale aller et retour, mais également de la finale remportée contre Manchester City (0-1).

Mais le parcours des Bleus à l’Euro, avec une élimination dès les 8es de finale face à la Suisse, et ses prestations moins probantes ne plaident pas en sa faveur. Au contraire de Jorginho sacré avec l’Italie quelques semaines plus tard et qui s’annonce comme le favori devant Kevin de Bruyne, champion d’Angleterre avec les Citizens et finaliste de la Ligue des champions. Le lauréat se verra remettre son prix le 26 août prochain en marge de la cérémonie du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions à Istanbul (Turquie).

Le prix de la meilleure joueuse sera quant à lui remis à une Barcelonaise victorieuse de la Ligue des champions, car Jennifer Hermoso, Lieke Martens et Alexia Putellas sont toutes trois nommées pour cette distinction. Pour le trophée de meilleur entraîneur, Thomas Tuchel (Chelsea), Roberto Mancini (sélectionneur de l’Italie) et Pep Guardiola (Manchester City) ont été sélectionnés.