Lionel Messi : un documentaire inédit sur son transfert au PSG le 8 septembre sur C8

Après l’euphorie suscitée par le transfert de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, la chaîne C8 propose aux téléspectateurs de retracer en images la carrière d’un des meilleurs joueurs de football de tous les temps.

Le documentaire «Messi, la légende à Paris» revient sur l’enfance de l’idole du ballon rond en Argentine où, malgré sa timidité presque maladive, il s’est imposé dès son plus jeune âge comme un génie du football. Lionel Messi n’est même pas âgé de 14 ans – et suit un traitement en raison d’un problème de croissance – quand il rejoint le club du FC Barcelone en 2000.

Quelques années plus tard, c’est avec le numéro 30 sur le dos – le même numéro qu’il portera au PSG, et qui était l’addition des numéros de ses deux amis au Barça, le portugais Deco (20) et le brésilien Ronaldinho (10) – qu’il fait ses grands débuts chez les professionnels où son ascension sera fulgurante, et où il amassera les titres collectifs et individuels.

De l’Argentine à l’Espagne, jusqu’à son installation à Paris, découvrez le quotidien du footballeur le plus talentueux de la planète.

#MessiLaLégendeAParis, le mercredi 8 septembre à 21H15 sur C8. pic.twitter.com/fmgql8Xoaq — C8 (@C8TV) August 17, 2021

Le documentaire réalisé par Guillaume Genton et Thibault Gitton donne la parole aux proches de Lionel Messi, ceux qui ont suivi sa carrière depuis ses débuts, ou qui l’ont côtoyé durant sa carrière. Les téléspectateurs vont également découvrir certaines révélations sur son enfance, les coulisses de son transfert au PSG, mais aussi quelques détails de sa vie de rêve de milliardaire.

Messi, la légende à Paris, le 8 septembre à 21h15 sur C8