PSG : Le drôle de secret de Lionel Messi au début des matchs

Chaque joueur a sa part de mystère et ses petits secrets. C’est le cas de Lionel Messi qui a une drôle d’habitude au début de chaque rencontre, comme l’a révélé Simon Kuper dans un livre.

Dans un ouvrage consacré au sextuple Ballon d’or et son influence sur la réussite du FC Barcelone, le journaliste britannique a décrypté et analysé sa personnalité mais surtout son style de jeu qui fait de lui d’un joueur hors-pair. Il a repéré une curieuse habitude chez le nouveau numéro 30 du PSG. Durant les cinq premières minutes d’un match, il se désintéresse complètement du ballon et ne le touche que très peu, voire pas du tout. Comme pour se faire oublier. Le génie argentin se contente uniquement d’observer et de se promener dans les défenses adverses pour y déceler les failles.

C’est un membre du FC Barcelone qui a fait remarquer ce comportement à Simon Kuper lors d’un match face à l’Atlético Madrid au Camp Nou en 2015. «Regarde Messi. Dans les premières minutes, il se contente de marcher sur le terrain», lui a-t-il confié. «Il regarde chaque adversaire, où le gars se positionne et comment leur défense s’articule», a ajouté le membre du club catalan.

Simon Kuper avait déjà remarqué cette attitude lors du Mondial U20 en 2005, remporté par l’Argentine. En demi-finale face au Brésil (2-1) à Utrecht (Pays-Bas), il avait pris des notes sur le début de match de la «Pulga». «Joue seul devant. Pas très actif dans le mouvement du ballon, traîne beaucoup immobile, tête baissée», avait-il écrit dans un carnet. Et à la 7e minute, Messi a hérité du ballon avant d’éliminer un défenseur et d’enrouler une frappe d’un pied gauche en lucarne.

A voir désormais si Lionel Messi conservera cette habitude sous le maillot du PSG. Mais ses futurs adversaires dans l’Hexagone sont maintenant prévenus, même si cela pourrait ne pas suffire à stopper le génie argentin.