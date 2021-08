Jeux Paralympiques : le deuxième homme le plus grand du monde présent à Tokyo

Il ne va pas passer inaperçu. Deuxième homme le plus grand du monde en vie, Morteza Mehrzad est actuellement à Tokyo (Japon) pour participer aux Jeux paralympiques (24 août-5 septembre) avec l’équipe d’Iran de volley-ball assis.

Avec ses 2,46m, le «géant» iranien a attiré une grande partie de l’attention sur ses béquilles lors de la cérémonie d’ouverture au milieu des autres délégations au stade olympique de la capitale japonaise. En même temps, il est difficile de le louper tant il est impressionnant. Morteza Mehrzad est tout simplement l’athlète le plus grand de ces Jeux et même de l’histoire des Jeux paralympiques.

Agé de 33 ans, il est atteint d’acromégalie, une maladie chronique provoquée lorsque l’hormone de croissance est produite en trop grande quantité. Mais ce n’est pas l’unique cause de son handicap. Morteza a également été victime d’un accident de vélo à l’âge de 15 ans et avait été touché au niveau du bassin et de la jambe droite. Cette dernière n’a pu croitre à la même vitesse que la jambe gauche, créant un déséquilibre. S’il peut se déplacer en béquille, il utilise la majeure partie du temps un fauteuil roulant.

Morteza Mehrzad, qui a fait ses débuts au sein de l'équipe iranienne en 2015, n’en demeure pas moins un atout de taille pour la formation iranienne dans sa quête d’une nouvelle médaille d’or, après celle conquise il y a cinq ans à Rio (Brésil). Car même assis dans son fauteuil, il dépasse le filet positionné à 1,15m du sol et peut frapper le ballon à près de 1,95m. De quoi faire de l'Iran à nouveau la grande favorite de la compétition…