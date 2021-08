PSG : Kylian Mbappé absent à Reims ?

Kylian Mbappé sera-t-il du déplacement à Reims avec le PSG ? Rien n’est moins sûr. Alors que le Real Madrid a formulé une première offre pour s’attacher les services de l’attaquant français, Mauricio Pochettino pourrait se priver de son joueur pour le déplacement, dimanche, en Champagne en clôture de la 4e journée de Ligue 1.

Cette rencontre à Reims doit marquer le début de l’aventure de Lionel Messi avec Paris. Débarqué au début du mois d’août dans la capitale, et après avoir effectué sa préparation physique, le sextuple Ballon d’or est pressenti pour disputer ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. Et son association avec Neymar et Kylian Mbappé faisait saliver d’avance tous les supporters parisiens, ainsi que les amateurs de football. Mais le génie argentin pourrait ne jamais évoluer au côté du champion du monde tricolore.

Désireux d’enrôler l’ancien monégasque, qui n’a plus qu’un an de contrat à Paris et qui refuse toujours de prolonger, le Real Madrid a proposé 160 millions d’euros au PSG. Une offre jugée insuffisante par les dirigeants parisiens. Mais ce refus n’a pas mis un terme au feuilleton et le club espagnol pourrait revenir à la charge dans les prochaines heures avec une offre plus conséquente et en adéquation avec les exigences du vice-champion de France, soit aux alentouts de 200 millions d’euros.

En attendant qu’une issue soit trouvée, Pochettino envisagerait de se passer de Kylian Mbappé pour ce dernier rendez-vous du mois d’août dans son intérêt et celui de son groupe. Il ne souhaiterait pas que toute l’agitation autour de l’international tricolore ne vienne le perturber lui, ainsi que son équipe, qui connaît un départ sans accroc en championnat avec trois victoires en autant de rencontres. Kylian Mbappé rejoindrait ensuite l’équipe de France et Clairefontaine, où son avenir devrait se jouer s’il n’est pas encore réglé.

Et en cas de départ d’ici au 31 août, date de la fin du mercato, Kylian Mbappé pourrait alors avoir joué son dernier match sous le maillot du PSG à Brest (2-4), où il a inscrit le deuxième but de son équipe. Et peut-être l’ultime de sa carrière parisienne…