«Si Kylian Mbappé veut partir, ce sera à nos conditions» : La réaction ferme de Leonardo à l’offre du Real Madrid

La réaction ne s’est pas fait attendre. Quelques heures après l’offensive du Real Madrid pour tenter de recruter Kylian Mappé, avec une offre de 160 millions d’euros, Leonardo a pris la parole sur ce dossier devenu bouillant. S’il a confirmé les envies de départ de l’attaquant français, le PSG n’a pas l’intention de se laisser faire.

Par la voix de son directeur sportif, le club de la capitale a réaffirmé son inflexibilité. Et sa ligne de conduite : garder Kylian Mbappé. «Notre volonté a toujours été de le garder et de le prolonger. C’est notre objectif, et c’est encore celui-là aujourd’hui. Ça fait deux ans que ça dure», a rappelé Leonardo. Sauf que le natif de Bondy a jusqu’à maintenant repoussé toutes les offres de prolongation qu’il a eu entre les mains. «On a fait une offre à Kylian il y a deux mois du même niveau que celle des tops joueurs de l'effectif. Depuis, on lui en a formulé une encore supérieure», a-t-il indiqué.

Muet sur son avenir depuis de longues semaines, il n’a jamais caché son envie de rejoindre le Real Madrid cet été ou au plus tard dans un an quand il sera libre. Une volonté confirmée par Leonardo. «Kylian veut partir, ça semble clair non ? Si le Real a fait une offre à une semaine de la fin du mercato, c’est parce que le joueur veut s’en aller», a confié l’ancien milieu de terrain brésilien.

«Kylian n'est pas au-dessus du projet»

Et si les dirigeants parisiens, qui ont repoussé l’offre madrilène jugée insuffisante, entendent conserver leur n°7, ils ne le garderont pas coûte que coûte. «Si un joueur veut partir, il va partir. Mais ce sera à nos conditions. C’est valable pour Kylian comme pour tous les autres joueurs. S’il veut s’en aller, on doit faire quelque chose. On a tout fait pour Kylian, même ce mercato a été fait autour de lui. Qu’il parte ou qu’il reste ce sera à nos conditions, a insisté le Brésilien. On ne ferme la porte à personne s’il veut partir.»

Mais le club espagnol devra mettre le prix. «Cette offre est très loin de la valeur de Kylian, elle est même inférieure à ce que l’on aura payé à Monaco (145+35 millions d’euros) car on doit encore de l’argent à Monaco. Cette proposition n’est pas suffisante», a-t-il martelé. Une somme avoisinant les 200 millions d’euros pourrait amener le PSG à revoir sa position.

Leonardo a également pointé du doigt l’attitude du Real Madrid. «Son comportement est irrespectueux, inacceptable et c’est illégal de faire une offre à un an de la fin du contrat de Kylian et à sept jours de la clôture du marché», a-t-il lancé avant de regretter celle de Kylian Mbappé. «On ne peut pas être content de cette situation parce que l’on a fait quelque chose cet été. On a créé un rêve, on ne laissera personne le détruire ou se positionner au-dessus du club. Kylian est au centre du projet, mais pas au-dessus».

Et d’ajouter : «il a promis qu’il ne partirait pas libre, c’est un fait.» C’est donc soit il part d’ici le 31 août, soit il prolonge. Ce feuilleton est ainsi très loin d’être terminé.