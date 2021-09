Cristiano Ronaldo : Le Portugais s'offre un incroyable record en devenant le meilleur buteur en sélection de toute l’histoire

Soirée historique pour Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d’or s’est offert un nouveau record, ce mercredi, sous le maillot de l’équipe du Portugal, lors de la victoire face à l’Irlande (2-1) en éliminatoires de la Coupe du monde 2022, en devenant le meilleur buteur en sélection après son retentissant doublé.

A 36 ans, le Portugais est inarrêtable et toujours aussi redoutable. Quelques jours après l’annonce de son retour à Manchester United, «CR7» a refait parler de lui en battant le record du nombre de buts en équipe nationale.

Depuis son doublé face à la France à l'Euro en juin dernier, l’attaquant lusitanien partageait ce record avec l’Iranien Ali Daei, auteur de 109 buts en 149 rencontres entre 1992 et 2006. Mais il trône désormais seul au sommet, après avoir inscrit ses 110e et 111e réalisations en 180 matchs avec le Portugal. Tout simplement monumental.

«Marquer des buts, offrir du spectacle et gagner des titres, c'est ce que j'aime le plus (...) Ce record m’appartient et il est unique. Il me manquait un but, j’en ai marqué deux, je suis extrêmement heureux», s’est-il félicité au micro de la télévision portugaise.

Cristiano Ronaldo avait manqué l’occasion de battre ce record en début de match en manquant un pénalty. Mais il s’est parfaitement rattrapé dans les dernières minutes pour permettre au Portugal de renverser l’Irlande et d’arracher la victoire grâce à ses deux buts (89e, 96e).

L’Irlande, contre laquelle il n’avait encore jamais marqué, est devenue la 44e sélection victime du Portugais, auteur notamment de deux quadruplés et sept triplés au cours de sa carrière internationale. Et avant de battre ce record, Cristiano Ronaldo était déjà le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions (134) et de l’Euro (14), mais aussi des sélections européennes (84) ou encore du Real Madrid (450).

Mais un autre record se profile à l’horizon. Alors que le Portugal affronte le Qatar samedi en match amical, puis l'Azerbaïdjan, mardi prochain, en qualifications pour le Mondial 2022, Cristiano Ronaldo pourrait dépasser le défenseur Espagnol Sergio Ramos (180 sélections) et devenir le joueur le plus capé avec une sélection européenne.