Equipe de France : Les Bleus accrochés par la Bosnie (1-1) en éliminatoires au Mondial 2022

Rentrée manquée pour les Bleus. En quête de rachat, après son échec à l’Euro, l’équipe de France, réduite à dix, a été accrochée, ce mercredi, par la Bosnie (1-1) en éliminatoires à la Coupe du monde 2022. Les hommes de Didier Deschamps conservent néanmoins la tête de leur groupe avant leur déplacement, samedi, en Ukraine.

Une réaction était attendue après la désillusion vécue deux mois plus tôt. Mais elle n’a jamais vraiment eu lieu sur la pelouse de Strasbourg. En Alsace, les champions du monde en titre, toujours convalescents, sont apparus poussifs et en panne d’imagination pour bousculer une équipe de Bosnie, qu’ils avaient difficilement battu en mars dernier (0-1).

Mais s'ils étaient parvenus à s'en sortir à Sarajevo, ils ne sont cette fois pas parvenus à faire la différence. Dans la lignée de leur championnat d'Europe manqué, les Tricolores, beaucoup trop brouillons, ont peiné à se montrer dangereux et le trio d’attaque composé de Karim Benzema, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, incapable de se trouver, a encore déçu. Et il a fallu un peu de réussite sur un corner pour trouver le chemin des filets et permettre à Griezmann d’égaliser à cinq minutes de la pause (40e).

Mais l’attaque n’est pas la seul à avoir failli. Comme lors de l’élimination face à la Suisse à l’Euro, la défense s’est rendue coupable de certaines largesses et approximations payées au prix fort sur l’ouverture du score d’Edin Dzeko consécutive à une mauvaise passe dans l’axe de Thomas Lemar (36e). Elle a ensuite été abandonnée par Jules Koundé, exclu pour une grossière faute en début de seconde période.

En infériorité numérique pendant près de 40 minutes, les coéquipiers d’Hugo Lloris, déjà peu inspirés à 11 contre 11, n’ont pas été en mesure de forcer la décision. Didier Deschamps a pourtant effectué plusieurs changements dans le secteur offensif, avec les entrées en jeu de Kingsley Coman, Anthony Martial et Moussa Diaby, pour arracher la victoire. Mais sans réussite. «Forcément, c’est plus compliqué à 10 même si nous nous sommes réorganisés et avons fait en sorte d’être plus compacts. On a eu quelques situations mais ce n’est pas le résultat qu’on cherchait», a regretté le sélectionneur tricolore.

Avec ce résultat, ses joueurs, qui comptent toujours quatre points d'avance sur l'Ukraine, ont manqué l’occasion de prendre le large en tête du groupe D et de se rapprocher du Qatar avec le match nul des Ukrainiens au Kazakhstan quelques heures plus tôt (2-2). Ils auront l’occasion de le faire, samedi, à Kiev. A condition de montrer un autre visage.