Kylian Mbappé «jouera pour le Real Madrid un jour ou l’autre», confie Karim Benzema

Karim Benzema pense que Kylian Mbappé, toujours au PSG, sera un joueur du Real Madrid prochainement.

Opération séduction. L’attaquant madrilène, qui était titulaire au côté du Parisien contre la Bosnie-Herzégovine (1-1) mercredi à Strasbourg en éliminatoires de la Coupe du monde 2022, a été interrogé par RTL à l’issue de la rencontre concernant Mbappé.

«C’est un joueur qui jouera un jour ou l'autre pour le Real Madrid, a confié Karim Benzema. Je vais le redire mais c'est le meilleur club du monde. Après, il y a beaucoup de pression. Les socios sont à fond sur le foot. C’est un monde différent.»

«KB9», qui porte le numéro 19 en sélection, s’est également confié sur sa relation avec Kylian Mbappé depuis son retour en Bleus. «A l'Euro, on a fait un peu connaissance. On s'entend super bien, sur et en dehors du terrain, explique-t-il. Après, ce sont des choix sportifs. Bien sûr que j'aimerais qu'il soit aujourd'hui avec moi à Madrid. Mais il faut respecter son club aussi. Il est dans son club et voilà.»

En attendant, les deux joueurs vont continuer à parfaire leur entente sur le terrain qui peine encore à fonctionner. Prochain rendez-vous pour l'équipe de France, samedi en Ukraine.