Top 14 : le Stade toulousain favori à sa propre succession

L’ogre est de retour. Double tenant du titre et champion d’Europe, le Stade toulousain va lancer sa saison 2021-2022 contre La Rochelle dimanche lors de la 1re journée de Top 14 avec l’envie de poursuivre sa domination.

Et pour se rappeler au bon souvenir de la saison dernière, les hommes d’Ugo Mola vont retrouver les Rochelais qu’ils avaient battus en finale du championnat de France mais aussi en Champions cup.

Et malgré le départ de son ailier virevoltant sud-africain, Cheslin Kolbe, à Toulon, le club haut-garonnais reste l’équipe à battre. «C’est chouette ce statut, a d’ailleurs indiqué Laurent Thuéry, entraîneur en charge de la défense à La Dépêche. À nous de nous donner toutes les chances de pouvoir gagner encore. On sera attendus partout, on le sait. La saison sera très dure. Mais on connaît la marche à suivre pour atteindre les objectifs fixés !»

Un Top 14 très dense

Car en plus des Maritimes très revanchards désormais entraînés par l’ancien ouvreur international irlandais Ronan O’Gara, plusieurs formations ont le couteau entre les dents. «Sur le papier, il y a peut-être dix équipes, voire douze, capables de se qualifier (pour la phase finale)», a expliqué Brice Dulin, l’arrière de La Rochelle.

Il faut dire qu’entre Toulon, Bordeaux-Bègles, Castres, le Racing 92, Clermont ou encore Montpellier et Castres, le championnat de France s’annonce particulier serré. Le spectacle n’en sera que plus beau.