«Je vais te brûler, mangeur de bananes» : un ailier camerounais victime d’insultes racistes par un adversaire en Pro D2

Chris Ambadiang, ailier camerounais de Nevers, a été victime d’insultes racistes proférées par un adversaire. Des propos qu’il a dénoncés à l’issue de la rencontre de Pro D2, entre son club et Provence Rugby, sur les réseaux sociaux.

La scène a eu lieu vendredi soir lors de la rencontre comptant pour la 2e journée de Pro D2. En plein match, un des joueurs de l’équipe provençale lui aurait lancé «Je vais te brûler, mangeur de bananes», a écrit Chris Ambadiang sur son compte Instagram, sans dévoiler l’identité de l’adversaire coupable de ces insultes à son encontre.

«C’est fou de penser que dans le milieu du rugby de tels incidents racistes pourraient être mis sous le tapis», a ajouté le jeune ailier de 22 ans, qui a regretté l’absence de réaction des arbitres face à cet incident. «Le pire, c’est que les personnes (les arbitres) qui sont censées surveiller ce genre de comportement ont tendance à fermer les yeux», a-t-il déploré.

Le joueur incriminé serait ensuite venu le voir pour s’excuser, expliquant que ses propos avaient été tenus «dans le feu de l’action». «Qu’il semble vouloir justifier ce qu’il a dit est tout à fait inacceptable et de mauvais goût», a ajouté le Camerounais.

Et l’affaire ne devrait pas en rester là. Le club de Provence Rugby, qui a reconnu l’incident et présenté «toutes ses excuses» à Chris Ambadiang ainsi qu’«à toutes les personnes qui pourraient être choquées par la situation», a annoncé la convocation du joueur concerné. «Malgré les excuses de ce dernier, et son comportement irréprochable depuis son arrivée au club, ceci est inacceptable. (…) La direction du club va désormais rencontrer son joueur et mettre en place des sanctions à la hauteur de la gravité des faits», a assuré le club.

De son côté, la Ligue nationale de rugby a indiqué qu’elle se prononcerait après «avoir pris connaissance des rapports des officiels de match et réuni les présidents des deux clubs au cours du week-end», tout en condamnant les faits et assurant qu’elle «se montrera intransigeante vis-à-vis de tout propos ou comportement à connotation raciste commis notamment sur un terrain».