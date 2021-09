PSG : Les dessous faramineux et le montant astronomique du transfert de Neymar

Un demi-milliard d’euros. C’est le prix qu’a coûté Neymar lors de son transfert retentissant à Paris en provenance du FC Barcelone à l’été 2017, selon le journal espagnol El Mundo qui a dévoilé, ce week-end, les dessous du premier contrat du Brésilien dans la capitale.

Le PSG était prêt à tout pour attirer le prodige de Santos. Et il n’a pas regardé à la dépense. Le club parisien ne s’est pas contenté de payer le montant de sa clause libératoire de 222 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ancien barcelonais. Il s’est également engagé à verser à son numéro 10 un salaire de 216.672.000 euros bruts sur cinq ans, soit 43,3 millions d’euros bruts par an et 3.096.520 euros bruts par mois. En additionnant le prix de son transfert et ses émoluments, mais aussi les différentes primes perçues, le coût de l'opération s’élève donc à 489.228.117 euros.

#Exclusiva Neymar: El contrato con el PSG que dinamitó el equilibrio económico del fútbol https://t.co/bJnPvtQE9D — EL MUNDO (@elmundoes) September 4, 2021

Dans le détail, toujours selon El Mundo, Neymar toucherait 2.125.000 net par mois, le PSG couvrant toutes les dépenses fiscales de son joueur. Le club s’est également engagé à ce que Neymar ne touche jamais moins de 30 millions d’euros par an, incluant une prime de 541.680 euros. Cette dernière, versée «dans le cas où le joueur remplit une série d’exigences symboliques», ne peut descendre en dessous de 375.000 euros.

Ce premier contrat, d’une durée de cinq ans et qui courait donc jusqu’au 30 juin 2022, prévoyait une 6e saison automatique avec une importante revalorisation salariale pour récompenser sa fidélité. Son salaire serait ainsi passé à 50.556.117 euros. Mais Neymar a prolongé avec le PSG en mai dernier et cette option n’a pas été activée.

Le nouveau bail signé par le Brésilien, désormais sous contrat jusqu’en 2025, comporte «les mêmes montants» que le précédent, avec uniquement quelques ajustements fiscaux et une légère baisse de salaire causés par la crise sanitaire. A noter que Neymar est contractuellement obligé par le PSG à «se conformer pleinement à ses obligations fiscales françaises, tant en ce qui concerne ses déclarations fiscales que le paiement d’impôts de toute nature, qu’ils soient ou non liés à la rémunération versée par le club».

Ce contrat aux montants astronomiques qui lie Neymar et le PSG ne serait pas très éloigné de celui paraphé, cet été, par Lionel Messi, qui a su se laisser convaincre de rejoindre son ancien coéquipier et Paris.