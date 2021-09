PSG : Lionel Messi déjà absent au prochain match ?

Les supporters parisiens risquent de devoir encore attendre avant de voir Lionel Messi effectuer sa première apparition au Parc des Princes. Actuellement avec l’Albiceleste, pour les éliminatoires à la Coupe du monde 2022, le n°30 parisien pourrait manquer la réception de Clermont, le 11 septembre, comptant pour la 5e journée de Ligue 1.

Le sextuple Ballon d’or a fait ses grands débuts avec le PSG, le 29 septembre, à Reims (0-2). Une petite demi-heure de jeu pour se remettre en jambes, lui qui n’avait plus joué depuis la finale de la Copa America. Dans la foulée, il a pris l’avion en direction de l’Argentine pour rejoindre sa sélection en vue des trois rencontres au Venezuela, au Brésil et contre la Bolivie.

Et s’il vient à peine de reprendre la compétition, l’ancien barcelonais ne devrait pas être ménagé par son sélectionneur, qui envisage de le faire jouer ces trois rendez-vous. «J’ai parlé avec lui et il se sent bien, il est en forme. Nous espérons qu’il jouera les trois rencontres», a indiqué Lionel Scaloni.

Un enchaînement qui risque d'être éreintant. Mais surtout, la dernière rencontre contre la Bolivie est programmée dans la nuit du jeudi au vendredi (heure française), soit quelques heures avant la rencontre face aux Clermontois. Il n'y a donc quasiment aucune chance de le voir à l’œuvre sur la pelouse de l’enceinte de la Porte d’Auteuil pour affronter le promu. Mauricio Pochettino ne prendra pas le moindre risque, surtout à l’approche de l’entame de la Ligue des champions.

Lionel Messi devrait d’ailleurs revêtir le maillot parisien à l’occasion du déplacement à Bruges lors de la 1ère journée de la phase de groupes (15 septembre). Et il devrait faire ses débuts tant attendus au Parc quelques jours plus tard lors de l’affiche de la 6e journée de Ligue 1 contre Lyon (19 septembre).