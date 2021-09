Vidéo : Lionel Messi victime d'un violent coup avec l'Argentine face au Venezuela

Victime d’un violent tacle lors de la rencontre Venezuela-Argentine, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 septembre, le meneur de jeu argentin est passé tout près d’une grave indisponibilité.

Les fans du Paris-Saint-Germain et les amoureux du football ont eu une grosse frayeur cette nuit à la vue des images terriblement violentes du tacle d’Adrian Martinez sur la jambe de Lionel Messi lors de la facile victoire de l’Argentine face au Venezuela (3-1).

Entrada no mínimo criminosa do venezuelano no Messi. Que loucura!pic.twitter.com/2QvGx5KxFH

— André Hernan (@andrehernan) September 3, 2021