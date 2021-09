Vidéo : un enfant rejoint Memphis Depay sur le terrain en plein match pour un selfie

Venu supporter l'équipe nationale des Pays-Bas, opposée au Monténégro dans la course vers le Mondial 2022, samedi 4 septembre, ce jeune passionné a vu son audace récompensée. En plein match, il s'est invité sur le terrain le temps d'un selfie avec son idole : Memphis Depay.

Il ne restait que deux minutes de jeu lorsque l'enfant a fait irruption sur la pelouse, téléphone portable en main. A ce moment-là, les Pays-Bas menaient 4 à 0, notamment grâce à un doublé de Memphis Depay lui-même.

"Mom, did you see me?!"





this is how @Memphis treats streakers, like a KING!!! pic.twitter.com/j3y719QdwH

— Memphis News (@MemphisD_) September 4, 2021